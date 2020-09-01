Из Петербурга в Новгородскую область отправились родственники советского летчика Василия Каштанова, погибшего в бою в 41-м. Долгие годы родные пытались узнать о его судьбе, но безрезультатно.

Обнаружить в непроходимых лесах место крушения самолета помогла случайная находка и теперь историю фронтовика его потомки знают в деталях.

Поклониться к месту гибели воздушного аса приехала дочь Василия Каштанова, которая ждала этого момента всю свою жизнь. Анна Калачева стала свидетелем трогательного момента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что советский самолет, сбитый во времена ВОВ, обнаружили под Курском.