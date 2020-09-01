Дочь погибшего во времена ВОВ летчика приехала к месту крушения самолета отца — трогательное видео

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Василий Каштанов — мастер воздушного боя на своем Ил-16 — щепке в сравнении с немецкими истребителями — сбил шесть вражеских самолетов.

Фото, видео: 5-tv.ru

Из Петербурга в Новгородскую область отправились родственники советского летчика Василия Каштанова, погибшего в бою в 41-м. Долгие годы родные пытались узнать о его судьбе, но безрезультатно.

Обнаружить в непроходимых лесах место крушения самолета помогла случайная находка и теперь историю фронтовика его потомки знают в деталях.

Поклониться к месту гибели воздушного аса приехала дочь Василия Каштанова, которая ждала этого момента всю свою жизнь. Анна Калачева стала свидетелем трогательного момента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что советский самолет, сбитый во времена ВОВ, обнаружили под Курском.

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