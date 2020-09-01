Хакеры украли сотни результатов анализов пациентов Свердловского онкоцентра
Злоумышленники за возвращение жизненно важной информации потребовали выкуп.
Фото: www.globallookpress.com / Annette Riedl
Хакеры атаковали серверы патологоанатомического отделения Свердловского областного онкологического диспансера и украли сотни результатов анализов пациентов. Об этом в своем аккаунте в Facebook сообщила врач-нейрофизиолог Светлана Лаврова.
Специалист отмечает, что часть результатов исследований удалось восстановить по операционным журналам. Все остальные данные безвозвратно утеряны и это равноценно катастрофе.
«Бумажные носители уже не заполняются: ни направления, ни журналы, ну как же, мы в XXI веке живем, какие бумажки. Вот все и рухнуло. Это катастрофа, потому что от гистологии зависит, какое назначать лечение. Часть восстановили примерно по операционным журналам, но остальное погибло», — написала Светлана Лаврова.
Нейрофизиолог добавила, что злоумышленники потребовали за возвращение жизненно важной информации выкуп — 80 тысяч рублей. Руководство больницы решило пойти на сделку с хакерами, но они неожиданно перестали выходить на связь.
Других подробностей инцидента на момент публикации материала нет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что «русского хакера» обвинили в краже «постыдных» фото принца Гарри.
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