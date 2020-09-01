День знаний в новых реалиях: что изменится для российских школьников в этом году

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За каждым классом теперь закреплен отдельный кабинет. Здесь будут проходить все предметы, кроме физкультуры, технологии, физики, химии и информатики.

Фото, видео: www.globallookpress / Anton Belitsky; 5-tv.ru

Россия отмечает День знаний. За парты после долгого перерыва вернулись 17 миллионов школьников — обучение наконец реальное, а не виртуальное.

По стране сегодня прошли торжественные линейки — правда, не для всех.

В целях безопасности мероприятие провели только для первоклашек и одиннадцатиклассников. Остальные ученики сразу отправились в классы. На Дальнем Востоке первый учебный день уже завершился.

Наш корреспондент Евгений Подтергера увидел, как проходят школьные уроки в новых реалиях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выглядели школьники в советских фильмах?

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