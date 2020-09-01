Вера Алентова в платиновом парике изменилась до неузнаваемости

В столичном Театре имени Пушкина с успехом прошла премьера спектакля с участием советской и российской актрисы Веры Алентовой «Ложные признания». Многие открыли для себя звезду с новой стороны, а образ в платиновом парике позволил ей полностью преобразиться, пишет «7 Дней».

В пьесе 78-летней Алентовой досталась роль госпожи Аргант, и зрители отметили, что она справилась с ней на отлично. Более того, она ничем не напоминала себя в обычной жизни, а новая прическа и очки в толстой оправе сделали ее просто неузнаваемой.

Режиссер спектакля Евгений Писарев планировал премьеру еще ранней весной, но в его замыслы внесла коррективы пандемия коронавируса. Так что первый показ «Ложных ожиданий» с Алентовой, Викторией Исаковой, Борисом Дьяченко, Федором Левиным и Андреем Суховым прошел только накануне. Следующие спектакли назначены на октябрь.

Instagram @teatrpushkin

В официальном аккаунте Театра имени Пушкина в Instagram на фотографиях авторства Юрия Богомаза можно оценить образ Веры Алентовой в спектакле.

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