Видео: пассажирка прогулялась по крылу самолета в аэропорту Киева
Происшествие попало на камеру случайных очевидцев в воздушной гавани.
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Фото, видео: Epravda.com.ua; Instagram @dtp.kiev.ua
В киевском аэропорту Борисполь пассажирка одного из рейсов самостоятельно открыла аварийный выход в самолете, чтобы немного прогуляться по крылу лайнера.
Происшествие попало в социальные сети после поста в аккаунте DTP.Kiev.Ua в Instagram.
«Барышня без печали просто вышла подышать свежим воздухом», — подписали они видео.
Пользователи сети изумились поступку безбашенной девушки. Многие задумались о куда более ужасном варианте развития событий — если бы та попыталась повторить свою выходку во время полета.
«А могла бы и на ходу!»;
«Селфи — это все»;
«Страшно с такой больной лететь. Хорошо, что не в полете решила воздухом подышать», — написали они в комментариях к видео.
Сообщается, что по факту произошедшего проводится проверка.
Ранее 5-tv.ru писал про неисправный самолет с неисправным шасси в Самаре.
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