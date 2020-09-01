Видео: пассажирка прогулялась по крылу самолета в аэропорту Киева

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Анастасия Шадская
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Происшествие попало на камеру случайных очевидцев в воздушной гавани.

Фото, видео: Epravda.com.ua; Instagram @dtp.kiev.ua

В киевском аэропорту Борисполь пассажирка одного из рейсов самостоятельно открыла аварийный выход в самолете, чтобы немного прогуляться по крылу лайнера.

Происшествие попало в социальные сети после поста в аккаунте DTP.Kiev.Ua в Instagram.

«Барышня без печали просто вышла подышать свежим воздухом», — подписали они видео.

Пользователи сети изумились поступку безбашенной девушки. Многие задумались о куда более ужасном варианте развития событий — если бы та попыталась повторить свою выходку во время полета.

«А могла бы и на ходу!»;

«Селфи — это все»;

«Страшно с такой больной лететь. Хорошо, что не в полете решила воздухом подышать», — написали они в комментариях к видео.

Сообщается, что по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru писал про неисправный самолет с неисправным шасси в Самаре.

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