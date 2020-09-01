Сердюков заявил о долгах ОАК в 530 миллиардов рублей

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Василий Заика
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По словам индустриального директора авиакластера «Ростеха», корпорация взяла кредиты на невыгодных условиях.

Сердюков заявил о долгах ОАК в 530 миллиардов рублей

Фото: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda

Индустриальный директор авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков в интервью РБК заявил о долгах Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) перед банками. По его словам, предприятие в рамках выполнения государственных задач было вынуждено взять кредиты на невыгодных условиях на сумму около 530 миллиардов рублей.

«ОАК вынужденно кредитовалась под решение этих задач на очень невыгодных условиях, которые были в то время. Есть определенная формула, по которой высчитывалось, сколько денег могло компенсировать государство. По этой формуле получилось, что не все 500, а только часть из них может быть компенсирована», — сказал Анатолий Сердюков.

Индустриальный директор авиакластера «Ростеха» добавил, что ОАК будет проведена докапитализация из бюджетных средств на сумму 250 миллиардов рублей. Эти деньги направят на погашение кредитов. Другая часть долга — порядка 150 миллиардов рублей — подвергнется реструктуризации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как не стать кредитным рабом.

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