«Мне снова 18!» — Лазарев скинул 12 килограммов на самоизоляции
Певец похудел за время нахождения дома, но теперь готовится наращивать мышечную массу.
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Фото, видео: Instagram @lazarevsergey
Популярный исполнитель Сергей Лазарев продемонстрировал поклонникам в сети Instagram свою «отощавшую» фигуру. Оказалось, за последние месяцы он прилично похудел.
Лазарев смело опубликовал свое полуобнаженное селфи у зеркала. Стыдиться ему действительно нечего.
«Минус 12 килограммов за четыре месяца! Сбросил весь жирок вокруг живота и щеки», — написал он.
Теперь Лазарев планирует наверстать все упорными тренировками в тренажерном зале.
«Главное, чтобы жирок не вернулся! А так я доволен, мне снова 18», — гордо пошутил певец, которому в этом году «стукнуло» 37.
Фанаты артиста остались в полном восторге и написали десятки комментариев к фото уже через несколько минут после публикации поста.
«Сергей Вячеславович, режете без ножа…»;
«Обалдеть»;
«Вы шикарный, конечно»;
«Красавчик!» — написали они.
Сергей Лазарев активно провел это лето. После нескольких месяцев самоизоляции с детьми он стал встречаться с друзьями и даже съездил в короткий отпуск в Крым.
Ранее 5-tv.ru выкладывал видео с отдыха Сергея Лазарева.
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