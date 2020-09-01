«Мне снова 18!» — Лазарев скинул 12 килограммов на самоизоляции

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Анастасия Шадская
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Певец похудел за время нахождения дома, но теперь готовится наращивать мышечную массу.

Фото, видео: Instagram @lazarevsergey

Популярный исполнитель Сергей Лазарев продемонстрировал поклонникам в сети Instagram свою «отощавшую» фигуру. Оказалось, за последние месяцы он прилично похудел.

Лазарев смело опубликовал свое полуобнаженное селфи у зеркала. Стыдиться ему действительно нечего.

«Минус 12 килограммов за четыре месяца! Сбросил весь жирок вокруг живота и щеки», — написал он.

Теперь Лазарев планирует наверстать все упорными тренировками в тренажерном зале.

«Главное, чтобы жирок не вернулся! А так я доволен, мне снова 18», — гордо пошутил певец, которому в этом году «стукнуло» 37.

Instagram @lazarevsergey

Фанаты артиста остались в полном восторге и написали десятки комментариев к фото уже через несколько минут после публикации поста.

«Сергей Вячеславович, режете без ножа…»;

«Обалдеть»;

«Вы шикарный, конечно»;

«Красавчик!» — написали они.

Сергей Лазарев активно провел это лето. После нескольких месяцев самоизоляции с детьми он стал встречаться с друзьями и даже съездил в короткий отпуск в Крым.

Ранее 5-tv.ru выкладывал видео с отдыха Сергея Лазарева.

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