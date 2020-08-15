«Помнят ручки-то»: Лазарев выполнил элемент из спортивной гимнастики у бассейна

Финалист «Евровидения-2016» Сергей Лазарев в своем аккаунте в Instagram показал подписчикам, как выполняет один из элементов спортивной гимнастики. 37-летний певец разместил видео, на котором делает стойку на руках во время отдыха у бассейна. На кадрах знаменитость совершает два «подхода» и через несколько секунд ныряет в воду.

«Помнят ручки-то…», — подписал ролик Сергей Лазарев.

Исполнитель с четырех лет занимался спортивной гимнастикой и бросил секцию вскоре после развода родителей. Сергей Лазарев отдал предпочтение музыке и несколько лет вместе с братом Павлом пел в музыкальном ансамбле.

Подписчики артиста отметили, что его талант проявляется во всем — и в музыке, и в спорте. По мнению юзеров, знаменитость достаточно профессионально выполняет стойку. Многие пользователи восхитились отличной физической формой полуголого певца.

«А как носочки тянет!»

«Российский спорт много потерял»;

«Мастерство не пропоешь!»

«Ох! Ну, красавчик! Вау»;

«Самый красивый и талантливый!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лазарев с голым торсом устроил жаркие пляски у бассейна.