«Помнят ручки-то»: Лазарев выполнил элемент из спортивной гимнастики у бассейна
Певец выложил в сеть видео, снятое во время отдыха.
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Фото, видео: Instagram @lazarevsergey
Финалист «Евровидения-2016» Сергей Лазарев в своем аккаунте в Instagram показал подписчикам, как выполняет один из элементов спортивной гимнастики. 37-летний певец разместил видео, на котором делает стойку на руках во время отдыха у бассейна. На кадрах знаменитость совершает два «подхода» и через несколько секунд ныряет в воду.
«Помнят ручки-то…», — подписал ролик Сергей Лазарев.
Исполнитель с четырех лет занимался спортивной гимнастикой и бросил секцию вскоре после развода родителей. Сергей Лазарев отдал предпочтение музыке и несколько лет вместе с братом Павлом пел в музыкальном ансамбле.
Подписчики артиста отметили, что его талант проявляется во всем — и в музыке, и в спорте. По мнению юзеров, знаменитость достаточно профессионально выполняет стойку. Многие пользователи восхитились отличной физической формой полуголого певца.
«А как носочки тянет!»
«Российский спорт много потерял»;
«Мастерство не пропоешь!»
«Ох! Ну, красавчик! Вау»;
«Самый красивый и талантливый!» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лазарев с голым торсом устроил жаркие пляски у бассейна.
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