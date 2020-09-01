Куда делась единственная солистка группы «Руки вверх»?

Только ленивый не знал в 1990-е и в начале 2000-х группу «Руки вверх», когда ее песни звучали буквально из каждого утюга. Но только преданные фанаты помнят, что в записи первых треков принимала участие и молодая девушка. Кто она и куда пропала, рассказал Wday.ru.

Кто она?

Елизавета Роднянская никуда не исчезла. На момент записи песен с Сергеем Жуковым и Алексеем Потехиным ей было всего 12 лет, а сейчас — 30. Именно ее голос можно услышать в хитах «Крошка моя», «18 мне уже», «Чужие губы», «Он тебя целует» и «Песенка». Последняя — мегауспешный трек группы, на который в 2000 году была сделана кавер-версия Around the World группы АТС.

Сольная карьера

Роднянская некоторое время была на «подпевках» в группе, но затем решила сосредоточиться на сольной карьере. Вместе с еще двумя девушками она основала проект «МелиSSа», исполняющий танцевальную музыку в стиле Euro Dance и Euro Pop.

Исполнительница не забывает и о том, как начинала с группой «Руки вверх». Несмотря на молодой возраст, всего 30 лет, она часто принимает участие в ретро-дискотеках вместе с бывшими коллегами. Они поддерживают дружеские отношения.

Личная жизнь

В настоящее время певица совершенно свободна. Возможно, она просто тщательно оберегает личную жизнь, потому что в социальных сетях выкладывает исключительно рабочий контент.

«Не могу вспомнить, когда последний раз отдыхала», — призналась она как-то подписчикам своей страницы в Instagram.

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