«Никаких дворцов и фазенд на Рублевке!» — Сергей Жуков о своих «богатствах»

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Виктория Андреева
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Солист группы «Руки Вверх» поведал правду о своих «несметных гонорарах».

Фото, видео: www.globallookpress.com / АГН Москва

Бессменный солист поп-группы «Руки Вверх» Сергей Жуков высмеял слухи о том, что является едва ли не самым богатым артистом на отечественной эстраде. Певец признается: он устал отвечать на некорректные вопросы о доходах и тайных владениях. Тем более, что ни те, ни другие не заслуживают столь пристального внимания.

Как оказалось, допросы с пристрастием случаются всякий раз, когда выходит обновленный «Список самых зажиточных селебрити».

«Квартира у Жуковых одна. И, не поверите, купили мы ее только в прошлом году!» — обратился артист к подписчикам в Instagram.

Сергей рассказал, что почти 23 года скитался по съемным московским квартирам. Долгожданный переезд случился лишь в 2020 году, незадолго до пандемии.

«Как раз перед карантином, мы, наконец, переехали в квартиру, о которой мечтали. Изолировались со всеми своими коробками. <…> Так что никаких дворцов и загородных фазенд на Рублевке у нас нет. Реалии — они другие», — констатировал любимец публики.

Instagram @sezhukov

В комментариях верные фанаты артиста призвали не оправдываться всякий раз, когда кто-то «смолотит ерунду». Ведь для многих певцы и актеры — небожители, а значит, априори владеют «несметными богатствами».

«Пусть никого не волнует, сколько вы зарабатываете! Это — ваш труд и чистые деньги!»

«Не смейте им все объяснять! Это ваша жизнь!»

«Да хоть на Марсе! Какая разница?» — негодовали возмущенные защитники певца.

Ранее 5-tv.ru рассказал о самых необычных привычках семейства Сергея Жукова.

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