Лавров прокомментировал ход расследования дела Навального

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления в МГИМО прокомментировал ход расследования инцидента с Алексеем Навальным. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Запад обвиняет Россию в бездействии и отсутствии результатов относительно проверки произошедшего с блогером.

«Вот вы знаете, нам сейчас выдвигают требования, чтобы врачи в Омске немедленно представили свои заключения, чтобы мы провели расследование по поводу того, что Навальный попал в кому. Помните, в Омске он пролежал чуть более суток, и уже все наши западные коллеги подняли шум, почему нет никакой информации?» — сказал Сергей Лавров.

Руководитель МИД РФ обратил внимание собравшихся, что информацию аналогичным образом не предоставляет и германская сторона. Врачам клиники Charite, где находится Алексей Навальный, требуется дополнительное время для постановки точного диагноза. При этом, специалистов не обвиняют в том, что они пытаются скрыть истинные причины произошедшего.

«Нас обвиняют, что мы не расследуем эту ситуацию, это неправда. Начиная с того же дня, когда все это произошло, наше министерство внутренних дел запустило доследственную проверку, следствие может начаться, когда будет установлено, что произошло, что, повторяю, пока не ясно, и немецкие врачи пока не могут соответствующую информацию нам передать», — подчеркнул Сергей Лавров.

Глава российского МИД добавил, что Генеральная прокуратура РФ направила запрос германским коллегам об оказании взаимной правовой помощи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в немецкой клинике отреагировали на статью Spiegel о деле Навального.