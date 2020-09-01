Лавров прокомментировал ход расследования дела Навального
По словам главы МИД РФ, доследственная проверка по факту инцидента с блогером была инициирована 20 августа.
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Фото, видео: Facebook / Алексей Навальный; Ruptly
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления в МГИМО прокомментировал ход расследования инцидента с Алексеем Навальным. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Запад обвиняет Россию в бездействии и отсутствии результатов относительно проверки произошедшего с блогером.
«Вот вы знаете, нам сейчас выдвигают требования, чтобы врачи в Омске немедленно представили свои заключения, чтобы мы провели расследование по поводу того, что Навальный попал в кому. Помните, в Омске он пролежал чуть более суток, и уже все наши западные коллеги подняли шум, почему нет никакой информации?» — сказал Сергей Лавров.
Руководитель МИД РФ обратил внимание собравшихся, что информацию аналогичным образом не предоставляет и германская сторона. Врачам клиники Charite, где находится Алексей Навальный, требуется дополнительное время для постановки точного диагноза. При этом, специалистов не обвиняют в том, что они пытаются скрыть истинные причины произошедшего.
«Нас обвиняют, что мы не расследуем эту ситуацию, это неправда. Начиная с того же дня, когда все это произошло, наше министерство внутренних дел запустило доследственную проверку, следствие может начаться, когда будет установлено, что произошло, что, повторяю, пока не ясно, и немецкие врачи пока не могут соответствующую информацию нам передать», — подчеркнул Сергей Лавров.
Глава российского МИД добавил, что Генеральная прокуратура РФ направила запрос германским коллегам об оказании взаимной правовой помощи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в немецкой клинике отреагировали на статью Spiegel о деле Навального.
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