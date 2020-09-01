Суд вынес приговор пермяку за фото Власова на сайте «Бессмертного полка»

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Алина Потёмкина
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В судах также продолжается рассмотрение уголовных дел по факту размещения на сайте акции снимка Гитлера.

Суд вынес приговор пермяку за фото Власова на сайте «Бессмертного полка»

Фото: www.globallookpress / Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

Пермский краевой суд вынес приговор местному жителю Даниилу Симанову по делу о реабилитации нацизма в ходе онлайн-акции «Бессмертный полк». Как сообщили ТАСС в суде, молодой человек получил 200 часов обязательных работ за размещение на сайте акции памяти фотографии государственного преступника, изменника Родины Андрея Власова.

«200 часов обязательных работ, компьютер конфисковать в доход государства», — сообщили в суде.

Инцидент случился 4 мая этого года. Симанов опубликовал в одном ряду с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны снимок Андрея Власова, который был признан предателем в 1946 году. Аналогичный жест совершил и житель Ульяновска Вячеслав Круглов. Кроме того, были обнаружены провокаторы, разместившие на сайте «Бессмертного полка» фотографию Гитлера. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как объяснили свои поступки молодые люди.

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