Умер бывший главный тренер петербургского СКА Милош Ржига

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Василий Заика
45

Специалист скончался на 62-м году жизни в одной из больниц Праги.

Умер бывший главный тренер петербургского СКА Милош Ржига

Фото: ТАСС / Филиппов Алексей

Бывший главный тренер петербургского СКА и московского клуба КХЛ «Спартак», национальной сборной Чехии по хоккею Милош Ржига скончался на 62-м году жизни в одной из пражских больниц, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По некоторым данным, специалист в середине августа был госпитализирован из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Причины смерти хоккеиста и тренера не уточняются.

Сын Милоша Ржиги отметил, что последний месяц жизни его отца стал настоящей битвой.

«Я благодарю всю семью и всех близких, которые были с нами и старались изо всех сил. И я хотел бы от всей души поблагодарить своего отца за все, что он делал для других», — сказал Милош Ржига-младший.

Милош Ржига в прошлом уже испытывал проблемы со здоровьем. В ходе подготовки сборной Чехии к чемпионату мира 2019 года специалист покидал стан команды и проходил обследование в госпитале.

За время тренерской карьеры Милош Ржига становился наставником петербургского СКА, московского «Спартака», омского «Авангарда» и других клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-солист группы «Фристайл» умер в Германии.

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