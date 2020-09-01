«Пять лет между небом и землей»: Экс-солист группы «Фристайл» умер в Германии

В немецком Пассау после длительной болезни умер экс-солист группы «Фристайл» Сергей Вязовский. Об этом на странице его памяти Kristallin в Facebook сообщила супруга исполнителя Ирина.

«Ну, вот и все. Финал. Занавес. 29 августа на 48-м году жизни покинул этот мир талантливый музыкант, любящий отец двух дочерей, прекрасный сын, брат, друг и муж Сергей Вязовский», — написано в посте-прощании с музыкантом.

Вязовский был участником группы «Фристайл» недолго, но запомнился фанатам приятной внешностью, жизнерадостной улыбкой и яркими вокальными данными. Беда пришла в 2015 году, когда у исполнителя внезапно случилась остановка сердца.

После коронарной смерти врачам удалось реанимировать музыканта, но в себя после повреждения клеток мозга он так и не пришел.

«Пять лет между небом и землей. Последние дни мы провели в паллиативном отделении клиники в Пассау», — написала Ирина Вязовская.

Facebook @kristallin.sergey.irina

По ее словам, смерть музыканта была зафиксирована в 05:28, что созвучно с датой его рождения, 28 мая.

Похороны пройдут в узком кругу в связи с пандемией коронавируса. Группа «Фристайл» лишилась уже второго члена своего коллектива. Ранее после инсульта скончалась, не приходя в сознание, Нина Кирсо, пишет Starhit.ru.

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