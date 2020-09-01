Следственный комитет Ставропольского края проводит проверку после обнаружения малолетних детей, вынужденных проживать в полупустом заброшенном доме в одном из населенных пунктов Советского городского округа. Видео условий, в которых содержали двоих малышей, опубликовал Telegram-канал «ЧП Ставрополь».

На кадрах видно, что в помещении грязно, на полу везде мусор, практически нет мебели и голые стены. В комнате находятся два маленьких мальчика, один из них спит голым прямо на металлической сетке кровати.

СКР

«В домовладении антисанитария, дети без одежды сидят и спят на металлической сетке. Кровати без постельных принадлежностей. Следствие выяснит все условия проживания и воспитания малолетних и даст уголовно-правовую оценку действиями либо бездействию ответственных должностных лиц органов системы профилактики», — сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Ставрополью Екатерина Данилова.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье до полусмерти избили одиннадцатилетнего мальчика.