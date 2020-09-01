В Ставрополье обнаружили детей-маугли, спавших на металлических сетках — видео

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Алина Потёмкина
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Следственный комитет начал проверку по факту проживания малолетних в антисанитарных условиях.

Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе; Telegram / ЧП Ставрополь

Следственный комитет Ставропольского края проводит проверку после обнаружения малолетних детей, вынужденных проживать в полупустом заброшенном доме в одном из населенных пунктов Советского городского округа. Видео условий, в которых содержали двоих малышей, опубликовал Telegram-канал «ЧП Ставрополь».

На кадрах видно, что в помещении грязно, на полу везде мусор, практически нет мебели и голые стены. В комнате находятся два маленьких мальчика, один из них спит голым прямо на металлической сетке кровати.

СКР

«В домовладении антисанитария, дети без одежды сидят и спят на металлической сетке. Кровати без постельных принадлежностей. Следствие выяснит все условия проживания и воспитания малолетних и даст уголовно-правовую оценку действиями либо бездействию ответственных должностных лиц органов системы профилактики», — сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Ставрополью Екатерина Данилова.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье до полусмерти избили одиннадцатилетнего мальчика.

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