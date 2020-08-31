В Подмосковье до полусмерти избили одиннадцатилетнего мальчика

Одиннадцатилетнего мальчика избили до полусмерти неизвестные в Подмосковье. Как сообщает агентство «Москва», пострадавший ребенок с тяжелыми травмами был обнаружен в лесополосе неподалеку от поселка Александровка в Наро-Фоминском округе в ночь на 30 августа.

Мальчик в экстренном порядке был госпитализирован. Медики диагностировали у него различные травмы головы, множественные переломы — конечностей и костей таза, инфицированные раны рук. Ребенок помещен в отделение хирургической реанимации.

Правоохранительные органы проводят проверку. Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Казани возбудили уголовное дело в отношении матери, которая избила своего шестилетнего ребенка.