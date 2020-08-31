В Подмосковье до полусмерти избили одиннадцатилетнего мальчика

|
Василий Заика
110

Пострадавший ребенок с тяжелыми травмами был обнаружен в лесополосе в Наро-Фоминском округе.

В Подмосковье до полусмерти избили одиннадцатилетнего мальчика

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

Одиннадцатилетнего мальчика избили до полусмерти неизвестные в Подмосковье. Как сообщает агентство «Москва», пострадавший ребенок с тяжелыми травмами был обнаружен в лесополосе неподалеку от поселка Александровка в Наро-Фоминском округе в ночь на 30 августа.

Мальчик в экстренном порядке был госпитализирован. Медики диагностировали у него различные травмы головы, множественные переломы — конечностей и костей таза, инфицированные раны рук. Ребенок помещен в отделение хирургической реанимации.

Правоохранительные органы проводят проверку. Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Казани возбудили уголовное дело в отношении матери, которая избила своего шестилетнего ребенка.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
74.64
-0.60 88.74
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:31
«Мамина заслуга!» — особенный сын Эвелины Бледанс вошел в ТОП самых стильных детей
10:20
Тренды осенне-зимнего сезона 2020/2021: Как небанально носить кожу и клетку?
10:12
В Подмосковье до полусмерти избили одиннадцатилетнего мальчика
10:03
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
9:50
Легендарный мультипликатор Леонид Шварцман отмечает столетний юбилей
9:36
Втрое увеличилось количество фейковых сайтов по продаже авиабилетов

Сейчас читают

Запрыгнуть в последний вагон: кому положены выплаты до 1 октября?
Задремавшей россиянке в рот заползла змея. Ее достали медики — видео (18+)
Все пенсионеры смогут получить выплату в размере пяти тысяч рублей в октябре. Но при одном условии

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок