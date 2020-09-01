Няня, убитая в подмосковсном детсаду, мечтала уйти от мужа

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Виктория Андреева
Эксклюзив 77

Следователи выдвинули главную версию жуткой трагедии в Воскресенске.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Weber; 5-tv.ru

Стала известна одна из возможных причин, по которой житель подмосковного Воскресенска убил жену — воспитательницу детского сада.

Трагедия произошла в понедельник, 31 августа. По версии следствия, 53-летний злоумышленник через черный ход проник в помещение дошкольного образовательного учреждения, где присутствовали воспитанники младшей группы и нанес множественные ранения ножом своей супруге. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Правоохранителей в детсад вызвал охранник учреждения, нажав тревожную кнопку. Подозреваемый был задержан по горячим следам.

Как стало известно 5-tv.ru, по версии правоохранителей, к совершению тяжкого преступления мужчину могла подтолкнуть алкогольная зависимость, а также семейные проблемы. По некоторым данным, в начале августа 2020 года погибшая подала на развод, что усугубило склонность мужчины к чрезмерному потреблению спиртного. В результате чего, он и решился на убийство.

Коллеги женщины охарактеризовали ее как исключительно «прекрасную» женщину.

«Очень замечательная женщина, приветливая, добрая, просто замечательная женщина, а он урод, даже и не знаешь, как назвать!» — заявила сотрудница детсада в беседе с журналистами.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru показал кадры с места расстрела бизнесмена Евгения Деданина в Татарстане.

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