Мужчина зарезал воспитателя в детском саду под Москвой

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Нюра Незванова
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Как стало известно 5-tv.ru, предполагаемого злоумышленника задержали.

Мужчина зарезал воспитателя в детском саду под Москвой

Фото: www.globallookpress.com / Fotostand / Radedzki

Мужчина напал на воспитателя детского в подмосковном Воскресенске. Как стало известно 5-tv.ru, злоумышленник перелез через забор, проник в помещение, где находились дети из младшей группы, и нанес многочисленные ранения ножом женщине — младшему воспитателю.

От полученных травм она скончалась на месте.

Правоохранителям удалось задержать мужчину. По предварительным данным, подозреваемый в убийстве находился в алкогольном опьянении.

Сообщается, что причиной, толкнувшей предполагаемого злоумышленника на преступление, стали неприязненные отношения между ним и погибшей.

Обстоятельства трагедии выясняются.

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