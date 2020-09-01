Мужчина зарезал воспитателя в детском саду под Москвой
Как стало известно 5-tv.ru, предполагаемого злоумышленника задержали.
Фото: www.globallookpress.com / Fotostand / Radedzki
Мужчина напал на воспитателя детского в подмосковном Воскресенске. Как стало известно 5-tv.ru, злоумышленник перелез через забор, проник в помещение, где находились дети из младшей группы, и нанес многочисленные ранения ножом женщине — младшему воспитателю.
От полученных травм она скончалась на месте.
Правоохранителям удалось задержать мужчину. По предварительным данным, подозреваемый в убийстве находился в алкогольном опьянении.
Сообщается, что причиной, толкнувшей предполагаемого злоумышленника на преступление, стали неприязненные отношения между ним и погибшей.
Обстоятельства трагедии выясняются.
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