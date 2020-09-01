Мужчина зарезал воспитателя в детском саду под Москвой

Мужчина напал на воспитателя детского в подмосковном Воскресенске. Как стало известно 5-tv.ru, злоумышленник перелез через забор, проник в помещение, где находились дети из младшей группы, и нанес многочисленные ранения ножом женщине — младшему воспитателю.

От полученных травм она скончалась на месте.

Правоохранителям удалось задержать мужчину. По предварительным данным, подозреваемый в убийстве находился в алкогольном опьянении.

Сообщается, что причиной, толкнувшей предполагаемого злоумышленника на преступление, стали неприязненные отношения между ним и погибшей.

Обстоятельства трагедии выясняются.