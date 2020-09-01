Директор Малого театра Тамара Михайлова подтвердила в интервью 5-tv.ru новость о смерти народного артиста России Бориса Клюева.

«Это большая трагедия для театра. Он до последнего участвовал в спектаклях „Тройка“ и „Ялта-45“, а потом его положили в больницу. Это было буквально две недели назад», — сообщила руководитель театра, которому Клюев посвятил всю свою творческую жизнь после выпуска из Щукинского училища.

Онкологию у Бориса Владимировича обнаружили около года назад. Актер признавался, что только активная работа в театре и на телевидении помогает ему бороться с тяжелой болезнью.

Творческий путь 76-летнего народного артиста наполнен сотнями ролей в театре и кино. Но больше всего зрители его запомнили по образам графа Рошфора в «Д’Артаньяне и трех мушкетера», Майкрофте Холмсе в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и главы семьи Ворониных Николая Петровича в одноименном ситкоме телеканала СТС.