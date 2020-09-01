«Он до последнего играл в спектакле» — Малый театр о смерти Бориса Клюева

|
Светлана Шевченко
1 231

Знаменитый советский и российский актер около года боролся с онкологическим заболеванием.

Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей; 5-tv.ru

Директор Малого театра Тамара Михайлова подтвердила в интервью 5-tv.ru новость о смерти народного артиста России Бориса Клюева.

«Это большая трагедия для театра. Он до последнего участвовал в спектаклях „Тройка“ и „Ялта-45“, а потом его положили в больницу. Это было буквально две недели назад», — сообщила руководитель театра, которому Клюев посвятил всю свою творческую жизнь после выпуска из Щукинского училища.

Онкологию у Бориса Владимировича обнаружили около года назад. Актер признавался, что только активная работа в театре и на телевидении помогает ему бороться с тяжелой болезнью.

Творческий путь 76-летнего народного артиста наполнен сотнями ролей в театре и кино. Но больше всего зрители его запомнили по образам графа Рошфора в «Д’Артаньяне и трех мушкетера», Майкрофте Холмсе в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и главы семьи Ворониных Николая Петровича в одноименном ситкоме телеканала СТС.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
73.58
-0.22 88.15
0.32
Лунный календарь на сентябрь 2020: Что можно и нельзя делать

Последние новости

23:32
«Сидим, ждем полицию» — подруга Печерниковой подтвердила смерть актрисы
23:23
Умерла звезда фильма «Доживем до понедельника» Ирина Печерникова
23:07
«Не первый и не последний» — В МИД РФ отреагировали на санкционные угрозы США из-за Белоруссии
22:55
Умер первый конституционный омбудсмен в РФ
22:43
«Секс, шарм, соблазн»: фанаты подкололи Шаляпина за архивное фото с Аллегровой
22:26
Посол РФ в Дании вызван в МИД Королевства из-за инцидента над Балтикой

Сейчас читают

Умер звезда сериала «Воронины» Борис Клюев
С цветами и портфелями: ТОП-10 звезд, чьи дети пошли в первый класс в 2020 году
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок