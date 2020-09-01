«Он до последнего играл в спектакле» — Малый театр о смерти Бориса Клюева
Знаменитый советский и российский актер около года боролся с онкологическим заболеванием.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Задремавшей россиянке в рот заползла змея. Ее достали медики — видео (18+)
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 августа по 6 сентября
«Сказка наяву»: Валерия исполнила песню для свадебного танца сына и не сдержала слез
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
«Просто сказка!» — сын певицы Валерии поделился кадрами со второго дня свадьбы
Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей; 5-tv.ru
Директор Малого театра Тамара Михайлова подтвердила в интервью 5-tv.ru новость о смерти народного артиста России Бориса Клюева.
«Это большая трагедия для театра. Он до последнего участвовал в спектаклях „Тройка“ и „Ялта-45“, а потом его положили в больницу. Это было буквально две недели назад», — сообщила руководитель театра, которому Клюев посвятил всю свою творческую жизнь после выпуска из Щукинского училища.
Онкологию у Бориса Владимировича обнаружили около года назад. Актер признавался, что только активная работа в театре и на телевидении помогает ему бороться с тяжелой болезнью.
Творческий путь 76-летнего народного артиста наполнен сотнями ролей в театре и кино. Но больше всего зрители его запомнили по образам графа Рошфора в «Д’Артаньяне и трех мушкетера», Майкрофте Холмсе в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и главы семьи Ворониных Николая Петровича в одноименном ситкоме телеканала СТС.
Читайте также
72%
-0.22 88.15
0.32
Нашли ошибку?