Реставраторы обнаружили сердце первого мэра бельгийского города в фонтане

Прямо в центре города Вервье, что находится в Бельгии, реставраторы обнаружили в деревянной шкатулке сердце первого мэра, сообщает BBC.

Ценная с исторической точки зрения находка была спрятана в фонтане в центре города порядка 140 лет назад. Она могла бы пролежать там и дольше, но культурный объект решили отреставрировать. Человеческий орган, предположительно принадлежащий Пьеру Давиду, нашли рабочие. Сердце было заспиртовано в банке и упаковано в небольшой ящик.

«Городская легенда стала реальностью: шкатулка находилась в верхней части фонтана, прямо возле бюста Пьера Давида, за камнем, который мы убрали во время ремонта фонтана», - сообщил представитель города Вервье Максим Дегей.

A great story from @BBCNews (and some nice images) - Heart of [nineteenth century] Belgian city mayor found entombed in fountain. "An urban legend becomes reality" said Verviers Alderman for Public Works, Maxime Degey https://t.co/2D5NL7yKhr pic.twitter.com/O4Rcbaad4W — Historic Photographer of the Year (@hpotyawards) September 1, 2020

Пьер Давид был градоначальником бельгийского города с 1798 по 1839 год. В историю он вошел как мудрый, предлагающий прогрессивные идеи развития, чиновник. Это помогло ему сохранить пост при разных правителях страны. Давид руководил Вервье до самой смерти. По легенде, его сердце решили сохранить. Заспиртованный орган несколько десятилетий хранили в здании муниципалитета, пока собирали деньги на памятник, а позже захоронили у основания фонтана, который назвали в честь первого мэра.

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