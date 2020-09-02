Реставраторы обнаружили сердце первого мэра бельгийского города в фонтане

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Софья Зуева
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Легенда о старом граде оказалась правдой.

Реставраторы обнаружили сердце первого мэра бельгийского города в фонтане

Фото: Wikimedia / Jean-Pol GRANDMONT

Прямо в центре города Вервье, что находится в Бельгии, реставраторы обнаружили в деревянной шкатулке сердце первого мэра, сообщает BBC.

Ценная с исторической точки зрения находка была спрятана в фонтане в центре города порядка 140 лет назад. Она могла бы пролежать там и дольше, но культурный объект решили отреставрировать. Человеческий орган, предположительно принадлежащий Пьеру Давиду, нашли рабочие. Сердце было заспиртовано в банке и упаковано в небольшой ящик.

«Городская легенда стала реальностью: шкатулка находилась в верхней части фонтана, прямо возле бюста Пьера Давида, за камнем, который мы убрали во время ремонта фонтана», - сообщил представитель города Вервье Максим Дегей.

Пьер Давид был градоначальником бельгийского города с 1798 по 1839 год. В историю он вошел как мудрый, предлагающий прогрессивные идеи развития, чиновник. Это помогло ему сохранить пост при разных правителях страны. Давид руководил Вервье до самой смерти. По легенде, его сердце решили сохранить. Заспиртованный орган несколько десятилетий хранили в здании муниципалитета, пока собирали деньги на памятник, а позже захоронили у основания фонтана, который назвали в честь первого мэра.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что израильские школьники нашли клад, в котором находилось около килограмма золотых монет возрастом более тысячи лет.

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