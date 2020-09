Реставраторы обнаружили сердце первого мэра бельгийского города в фонтане

Прямо в центре города Вервье, что находится в Бельгии, реставраторы обнаружили в деревянной шкатулке сердце первого мэра, сообщает BBC.

Ценная с исторической точки зрения находка была спрятана в фонтане в центре города порядка 140 лет назад. Она могла бы пролежать там и дольше, но культурный объект решили отреставрировать. Человеческий орган, предположительно принадлежащий Пьеру Давиду, нашли рабочие. Сердце было заспиртовано в банке и упаковано в небольшой ящик.

«Городская легенда стала реальностью: шкатулка находилась в верхней части фонтана, прямо возле бюста Пьера Давида, за камнем, который мы убрали во время ремонта фонтана», - сообщил представитель города Вервье Максим Дегей.

