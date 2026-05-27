ЗРК «Бук-М2» и 30 вражеских целей. Лучшее видео из зоны СВО

Были ликвидированы авиабомбы, снаряды HIMARS, а также ракеты SCALP и Storm Shadow.
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М2» зенитного ракетного соединения группировки войск «Центр» в ходе боевого дежурства уничтожили более 30 воздушных вражеских целей различного типа на добропольском направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — в материале 5-tv.ru.
В числе пораженных объектов — авиационные управляемые бомбы, реактивные снаряды систем залпового огня HIMARS, а также
крылатые ракеты воздушного базирования SCALP и Storm Shadow.
Высокая мобильность комплекса и оперативность расчёта позволяют своевременно вскрывать воздушную обстановку и наносить удары по целям на дальних подступах к прикрываемым районам.
Боевая работа ведется в круглосуточном режиме. После обнаружения цели расчет производит ее захват и сопровождение, после чего
осуществляется пуск зенитной управляемой ракеты. Благодаря профессионализму военнослужащих группировки войск
«Центр» удается надежно защищать позиции артиллерийских и штурмовых подразделений, логистические маршруты и тыловые районы от средств воздушного нападения противника.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
- 27 мая
- Вертолет Ми-28нм на боевом задании. Лучшее видео из зоны СВО
- 26 мая
- «Ураган» накрыл позиции ВСУ в Харьковской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 26 мая
- Расчет БПЛА Zala работает с артиллерией. Лучшее видео из зоны СВО
- 25 мая
- Экипаж Су-34 нанес удар по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 25 мая
- «Град» накрыл живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 23 мая
- «Ланцет» против техники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 23 мая
- САУ «Малка» уничтожила опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 22 мая
- Экипажи танков Т-80БВМ и Т-90М отработали бой под прикрытием «Терминатора». Лучшее видео из зоны СВО
- 22 мая
- Роботы-саперы разминируют дороги в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 21 мая
- Расчет БПЛА Zala помог уничтожить пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
64%
Нашли ошибку?