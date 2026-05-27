ЗРК «Бук-М2» и 30 вражеских целей. Лучшее видео из зоны СВО

Были ликвидированы авиабомбы, снаряды HIMARS, а также ракеты SCALP и Storm Shadow.

Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М2» зенитного ракетного соединения группировки войск «Центр» в ходе боевого дежурства уничтожили более 30 воздушных вражеских целей различного типа на добропольском направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — в материале 5-tv.ru.

В числе пораженных объектов — авиационные управляемые бомбы, реактивные снаряды систем залпового огня HIMARS, а также
крылатые ракеты воздушного базирования SCALP и Storm Shadow.

Высокая мобильность комплекса и оперативность расчёта позволяют своевременно вскрывать воздушную обстановку и наносить удары по целям на дальних подступах к прикрываемым районам.

Боевая работа ведется в круглосуточном режиме. После обнаружения цели расчет производит ее захват и сопровождение, после чего
осуществляется пуск зенитной управляемой ракеты. Благодаря профессионализму военнослужащих группировки войск
«Центр» удается надежно защищать позиции артиллерийских и штурмовых подразделений, логистические маршруты и тыловые районы от средств воздушного нападения противника.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

