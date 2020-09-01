«Невероятная агрессия!» Народный артист РФ Юрий Шлыков избит в подъезде собственного дома

Народный артист России Юрий Шлыков избит в Москве в подъезде собственного дома. 67-летний актер запомнился публике, в частности, по роли инспектора Лосева в одноименном мини-сериале 1982 года, рассказывающем о буднях сотрудников угрозыска. На его счету около двух десятков ролей в театре и более 70 ролей в кино. Как стало известно 5-tv.ru, артист вступил в конфликт с грузчиками, которых он принял за строителей, не убравших за собой мусор.

«Гулял с собакой. После того как собака погуляла, пришел к подъезду, это было около 10 часов вечера. Стоит машина из нее какие-то вещи, в подъезде грязно. Я спрашиваю, вы не могли бы убрать эту грязь за собой. Мне, так сказать, по-русски ответили, русским языком…» — рассказал Юрий Шлыков в телефонном интервью.

Артист возмутился и заметил, что он старше по возрасту, и с ним так говорить не надо. Однако по-настоящему взрывоопасной ситуация стала чуть позже, когда Юрий Вениаминович попытался не пустить в лифт рабочих, которые так и не стали прибираться в подъезде.

«За что я получил вперед удар. Затем началась потасовка, потом меня стали бить ногами…», — продолжил свой рассказ Шлыков.

По его словам, остудить агрессивного водителя не смог даже его помощник, пытавшийся оттащить дерущегося. Спасти артиста смогла только соседка, которая «встала просто грудью» на его защиту.

Пострадавший вызвал полицию, правоохранители опросили участников конфликта и свидетелей, а что было дальше — Юрий Шлыков не знает.

«Видимо, такая ситуация агрессивная в стране и нервная, что любое замечание вызывает такую агрессию, просто невероятную», - посетовал актер.

По имеющимся данным, двое участников драки доставлены в ОМВД Хамовники и пройдут медосвидетельствование в расположенном в соседнем здании травмпункте. Сам Юрий Шлыков после написания заявления ехать в участок отказался.

Днем ранее 5-tv.ru сообщал, что в Можайском районе Москвы неизвестные избили блогера Егора Жукова, которого в 2019 году суд признал виновным в призывах к экстремизму и приговорил к трем годам условно.