«Сидим, ждем полицию» — подруга Печерниковой подтвердила смерть актрисы
Звезда фильма «Доживем до понедельника» завтра долна была отметить 75-летний юбилей.
Фото: РИА Новости
Подруга заслуженной актрисы РСФСР Ирины Печерниковой Нина Давыдова в интервью ТАСС сообщила, что знаменитости не стало сегодня вечером.
«Она сегодня вечером скончалась, пока причина смерти неизвестна, мы сидим, ждем полицию», — пояснила она.
Завтра, 2 сентября актрисе должно было исполниться 75 лет.
Ирину Печерникову советский и российский зритель помнит не только по роли учительницы английского в «Доживем до понедельника». На ее счету ярки театральные проекты в «Ленкоме», Театре имени Маяковского, в Малом театре. В кино — Донна Анна в «Каменном госте», Смеральдина в «Любовь к трем апельсинам», графиня Луиза де Кавеньяк в «Сказ про то, как царь Петр арапа женил».
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