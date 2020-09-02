С 7 сентября границы с Россией откроет одна из стран Евросоюза

Российским туристам с некоторыми ограничениями разрешат посещать Грецию с 7 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт греческого правительства.

Европейская страна установила для россиян ряд правил. В частности, еженедельно в Грецию смогут пребывать не более 500 граждан РФ при наличии подтвержденной брони гостиницы и отрицательного теста на коронавирус на руках. Причем справка должна быть оформлена на английском языке.

Разрешение с текущими условиями будет действовать до 21 сентября включительно. Въехать можно будет только посредством авиасообщения с Афинами, Салониками и Ираклионом. Иным способом попасть в Грецию нельзя.

Кроме того, при отсутствии необходимых документов у пассажиров авиакомпании обязаны увезти туриста обратно за свой счет. Таким образом, вся ответственность за соблюдение указанных правительством Греции требований возлагается на авиаперевозчиков.

Кроме того, гостям Греции могут провести выборочный тест на коронавирусную инфекцию. В этом случае туристу запрещается покидать место своего проживания до получения результата. Нарушителю может грозить штраф в размере 5 тысяч евро (около 439 тысяч рублей).

Россия, в рамках послабления ограничительных мер в связи с пандемией, разрешила въезд туристов в Великобританию, Танзанию, Турцию, Абхазию, Швейцарию, Киргизию, Молдавию и Черногорию.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Россия планирует открыть транспортное сообщение с Белоруссией.