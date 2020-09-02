С 7 сентября границы с Россией откроет одна из стран Евросоюза

|
Софья Зуева
36

Греция станет первым государством ЕС, разрешившим въезд российским туристам.

С 7 сентября границы с Россией откроет одна из стран Евросоюза

Фото: www.globallookpress.com / Dirk Renckhoff

Российским туристам с некоторыми ограничениями разрешат посещать Грецию с 7 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт греческого правительства.

Европейская страна установила для россиян ряд правил. В частности, еженедельно в Грецию смогут пребывать не более 500 граждан РФ при наличии подтвержденной брони гостиницы и отрицательного теста на коронавирус на руках. Причем справка должна быть оформлена на английском языке.

Разрешение с текущими условиями будет действовать до 21 сентября включительно. Въехать можно будет только посредством авиасообщения с Афинами, Салониками и Ираклионом. Иным способом попасть в Грецию нельзя.

Кроме того, при отсутствии необходимых документов у пассажиров авиакомпании обязаны увезти туриста обратно за свой счет. Таким образом, вся ответственность за соблюдение указанных правительством Греции требований возлагается на авиаперевозчиков.

Кроме того, гостям Греции могут провести выборочный тест на коронавирусную инфекцию. В этом случае туристу запрещается покидать место своего проживания до получения результата. Нарушителю может грозить штраф в размере 5 тысяч евро (около 439 тысяч рублей).

Россия, в рамках послабления ограничительных мер в связи с пандемией, разрешила въезд туристов в Великобританию, Танзанию, Турцию, Абхазию, Швейцарию, Киргизию, Молдавию и Черногорию.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Россия планирует открыть транспортное сообщение с Белоруссией.

Читайте также

+9° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
73.58
-0.22 88.15
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака
3:24
С 7 сентября границы с Россией откроет одна из стран Евросоюза
2:28
Непростая судьба Ирины Печерниковой — образца для подражания советских учителей
2:04
«В следующий раз надену юбку в пол» — Бородина на критику откровенного наряда
1:44
Меркель: «Северный поток — 2» достроят несмотря на угрозы США
1:30
Названа причина смерти народного артиста РФ Бориса Клюева

Сейчас читают

От графа Рошфора до пенсионера Воронина. Творческий путь Бориса Клюева
Анализы Навального показали вторичные признаки опьянения
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок