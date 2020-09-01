Москва и Минск договорились возобновить транспортное сообщение

Россия и Белоруссия договорились возобновить транспортное сообщение, приостановленное в конце марта из-за угрозы распространения коронавируса. Как сообщает ФАН, стороны согласовали дальнейшие шаги для открытия воздушного сообщения на встрече представителей санитарно-эпидемиологических служб двух стран, которая состоялась накануне в Москве.

По итогам переговоров подписан протокол, на основании которого будет составлен план поэтапного возобновления авиасообщения с учетом требований Роспотребнадзора и белорусского Министерства.

«Российская сторона отметила, что меры, принимаемые гражданской авиацией Белоруссии по защите общественного здоровья, эффективны и соответствуют международным рекомендациям и стандартам», — цитирует агентство сообщение пресс-службы Минтранса Белоруссии.

Конкретные сроки возобновления транспортного сообщения между странами пока не называются.

Как сообщалось ранее, Москва закрыла российско-белорусскую границу в конце марта. Белоруссия границу с Россией не закрывала, но ввела двухнедельный карантин для въезжающих из других стран.