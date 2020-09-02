Чем грозит абитуриенту подача нескольких заявлений на бюджетные места в вуз

Студентов, которые подали заявления на зачисление на бюджетные места сразу в несколько вузов, могут отчислить. Об этом сообщили в Министерстве науки и образования.

В ведомстве отметили, что это является нарушением порядка приема абитуриентов в учебные заведения. Причем отчислить студента могут из каждого вуза, где он рассчитывал учиться. Сами институты и университеты должны проверять достоверность информации полученной от студентов.

«В этом случае каждый из вузов, куда поданы заявления о согласии на обучение, вправе отчислить студента в связи с нарушением порядка приема на обучение по вине обучающегося», — цитирует пресс-службу министерства ТАСС.

Приемная комиссия стартовала в высших учебных заведениях 20 июля. Документы на поступление можно было подать еще до получения результатов ЕГЭ. Кроме того многие подавали документы онлайн в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.