Греция открыла границы: как не нарваться на штраф в 500 тысяч рублей

Греция открывает свою границу для россиян. Въезд в страну разрешат с 7 сентября. И пока только при соблюдении ряда условий.

Не более 500 человек в неделю. При этом, у каждого туриста должна быть справка об отрицательном тесте на коронавирус. Сдать его нужно будет не позднее, чем за трое суток до прибытия. Кроме того, у пересекающих границу попросят ваучер на отель.

К слову, власти страны могут провести выборочный тест на COVID-19. В этом случае, как сообщает РИА Новости, запрещено покидать место проживания, иначе штраф в размере пяти тысяч евро (439 тысяч рублей).

Попасть на территорию Греции можно будет только через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. Когда Россия возобновит авиарейсы по этим направлениям, пока не сообщается.