Трое детей стали жертвами пожара в Мордовии

Тела троих детей нашли при тушении сильного пожара в Ичаловском районе Мордовии. Огонь вспыхнул в частном доме и охватил площадь в 60 квадратных метров, сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

По данным ТАСС, дом в поселке Кемля был разделен на два жилых квартиры. Еще до прибытия спасателей из огня успели самостоятельно выбраться восемь человек. Однако троим детям неизвестного возраста это не удалось.

«Год рождения устанавливается», — сообщили в МЧС.

На месте происшествия работают специалисты, обстоятельства и причины возгорания выясняются.

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