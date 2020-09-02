Трое детей стали жертвами пожара в Мордовии

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Анастасия Шадская
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Возгорание произошло в частном доме на две семьи.

Трое детей стали жертвами пожара в Мордовии

Фото: Известия / Андрей Эрштрем

Тела троих детей нашли при тушении сильного пожара в Ичаловском районе Мордовии. Огонь вспыхнул в частном доме и охватил площадь в 60 квадратных метров, сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

По данным ТАСС, дом в поселке Кемля был разделен на два жилых квартиры. Еще до прибытия спасателей из огня успели самостоятельно выбраться восемь человек. Однако троим детям неизвестного возраста это не удалось.

«Год рождения устанавливается», — сообщили в МЧС.

На месте происшествия работают специалисты, обстоятельства и причины возгорания выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал про пожар с жертвами в Махачкале.

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