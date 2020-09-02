Финалисты конкурса «Лидеры России» покорили Эльбрус. Они поднялись на самую высокую точку России и Европы и водрузили Знамя Победы. Восхождение длилось четыре с половиной часа. Участники признались, путь сложный, но стоил того. Эмоции зашкаливают.

Первое восхождение победителей конкурса «Лидеры России» состоялось в 2018-м. Тогда же был создан новый проект — клуб «Эльбрус» с целью проверки лидерских качеств в сложных условиях. Подняться в горы в этом году решились более ста человек. Они подали заявки. Но отбор прошли только десять смельчаков.