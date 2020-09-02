Финалисты конкурса «Лидеры России» покорили Эльбрус

Эфирная новость 12

Это уже второе восхождение победителей конкурса на самую высокую точку России и Европы.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: 5-tv.ru

Финалисты конкурса «Лидеры России» покорили Эльбрус. Они поднялись на самую высокую точку России и Европы и водрузили Знамя Победы. Восхождение длилось четыре с половиной часа. Участники признались, путь сложный, но стоил того. Эмоции зашкаливают.

Первое восхождение победителей конкурса «Лидеры России» состоялось в 2018-м. Тогда же был создан новый проект — клуб «Эльбрус» с целью проверки лидерских качеств в сложных условиях. Подняться в горы в этом году решились более ста человек. Они подали заявки. Но отбор прошли только десять смельчаков.

Читайте также

+7° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
73.58
-0.22 88.15
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:45
Названа предварительная причина убийства бизнесмена в Татарстане
8:37
Все это — о любви: последняя роль и мужчины в жизни Ирины Печерниковой
8:30
Финалисты конкурса «Лидеры России» покорили Эльбрус
8:24
Греция открыла границы: как не нарваться на штраф в 500 тысяч рублей
8:20
Гендиректор СТС выразил соболезнования родным Бориса Клюева
8:12
Парты в шесть рядов и посменные переменки: как стартовал учебный год в России

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака
Какие пособия и жилищные программы могут получить молодые семьи в России?
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок