Финалисты конкурса «Лидеры России» покорили Эльбрус
Это уже второе восхождение победителей конкурса на самую высокую точку России и Европы.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Финалисты конкурса «Лидеры России» покорили Эльбрус. Они поднялись на самую высокую точку России и Европы и водрузили Знамя Победы. Восхождение длилось четыре с половиной часа. Участники признались, путь сложный, но стоил того. Эмоции зашкаливают.
Первое восхождение победителей конкурса «Лидеры России» состоялось в 2018-м. Тогда же был создан новый проект — клуб «Эльбрус» с целью проверки лидерских качеств в сложных условиях. Подняться в горы в этом году решились более ста человек. Они подали заявки. Но отбор прошли только десять смельчаков.
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