В США назвали самый опасный военный самолет России
Американские журналисты отмечают, что проводимая РФ модернизация еще больше усилит боевые возможности воздушного судна.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Задремавшей россиянке в рот заползла змея. Ее достали медики — видео (18+)
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 августа по 6 сентября
«Сказка наяву»: Валерия исполнила песню для свадебного танца сына и не сдержала слез
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
«Просто сказка!» — сын певицы Валерии поделился кадрами со второго дня свадьбы
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Фото, видео: Twitter @vezhlivo, @innamyflower, @russiaspeaks
Журналисты американского издания Aviation Week & Space Technology назвали самый опасный военный самолет России. Соответствующая статья посвящена сверхзвуковому стратегическому бомбардировщику-ракетоносцу с изменяемой стреловидностью крыла Ту-160.
Авторы материала отмечают, что боевое воздушное судно в настоящее время является крупнейшим в мире. Журналисты уверены, что благодаря проводимой РФ модернизации бомбардировщик Ту-160 станет еще более функциональным.
«В январе 2018 года Минобороны России заключило контракт на поставку в 2021–2027 годах десяти новых бомбардировщиков Ту-160М. Россия намерена оставить на вооружении Blackjack (классификация НАТО — Прим.ред.) до 2060-х годов», — говорится в материале.
Американские журналисты добавили, что на протяжении последних лет Ту-160 осуществили ряд немаловажных перелетов. В частности, сверхзвуковые бомбардировщики в декабре 2018 года были направлены в Венесуэлу, а в октябре 2019 года они были замечены в ЮАР. Помимо прочего, российские самолеты были задействованы в Сирии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в США оценили испытания модернизированного Ту-22МЗМ.
Читайте также
87%
-0.22 88.15
0.32
Нашли ошибку?