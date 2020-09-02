В США назвали самый опасный военный самолет России

Журналисты американского издания Aviation Week & Space Technology назвали самый опасный военный самолет России. Соответствующая статья посвящена сверхзвуковому стратегическому бомбардировщику-ракетоносцу с изменяемой стреловидностью крыла Ту-160.

Авторы материала отмечают, что боевое воздушное судно в настоящее время является крупнейшим в мире. Журналисты уверены, что благодаря проводимой РФ модернизации бомбардировщик Ту-160 станет еще более функциональным.

«В январе 2018 года Минобороны России заключило контракт на поставку в 2021–2027 годах десяти новых бомбардировщиков Ту-160М. Россия намерена оставить на вооружении Blackjack (классификация НАТО — Прим.ред.) до 2060-х годов», — говорится в материале.

Американские журналисты добавили, что на протяжении последних лет Ту-160 осуществили ряд немаловажных перелетов. В частности, сверхзвуковые бомбардировщики в декабре 2018 года были направлены в Венесуэлу, а в октябре 2019 года они были замечены в ЮАР. Помимо прочего, российские самолеты были задействованы в Сирии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в США оценили испытания модернизированного Ту-22МЗМ.