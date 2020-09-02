Путин может выступить перед Генассамблеей ООН 22 сентября

Президент РФ Владимир Путин может стать одним из выступающих на 75-й Генеральном ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН). Видео с его заявлением запланировано на 22 сентября, пишет РИА Новости.

Такое сообщение поступило со стороны организации, но официального подтверждения от Кремля не было. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков еще в июле говорил, что планов принять участие в неделе высокого уровня у лидера России нет.

Точно известно, что открывать Генассамблею ООН будут бразильский президент Жаир Болсонару и президент США Дональд Трамп. Видео с выступлением Путина стоит под седьмым номером первого дня ассамблеи.

Также в списке ООН стоят имена лидеров Турции, Китая, Кубы, Чили, Ирана, Франции и других государств. На другие дни запланированы включения с участием Венесуэлы, Ливии, Японии, Грузии, Италии, Великобритании, Сирии, Белоруссии. Закрывать Генассамблею поручили премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и временным поверенным КНДР и Новой Зеландии.

Мероприятия Генассамблеи ООН пройдут с 22 по 29 сентября 2020 года. Из огромного списка потенциальных участников подтвердил свою речь только американский президент Дональд Трамп.

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