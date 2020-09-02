Владимир Путин: «Кому-то показалось, что после „холодной войны“ они победили»

Семнадцать миллионов учеников и один миллион 200 тысяч учителей пошли 1 сентября в российские школы. Масштабное событие, важное, а после месяцев ограничений из-за коронавируса — особенно значимое.

У школьников 16-ти регионов и первый урок выдался особенным — его провел лично Владимир Путин. Впрочем, получилась не лекция-наставление, а разговор об учебе, о пандемии и шире — об истории нашей страны. Георгий Гривенный выслушал внимательно.

Класс в московской школе слушает урок Путина, тот говорит с экрана:

«Добрый день всем, кто нас видит и слышит? Начнем?»

И этот 11М класс московской школы имени Героя Советского Союза, танкиста Василия Орлова, и еще пять миллионов подключившихся к эфиру российских школьников начали учебный год «на самом высоком уровне». Президент России виртуально посетил сразу все классы, но вначале обратился персонально к тем, для кого этот день самый особенный.

«И, конечно, хочу искренне пожелать успехов кому прежде всего? Первоклассникам, тем, кто сегодня впервые переступает школьный порог. Безусловно самые добрые слова вашим родителям, мамам, папам, бабушкам, дедушкам, вообще всем вашим близким, которые рядом с вами, которые переживают за вас, верят в вас», — обратился к малышам глава государства.

Президентский «Открытый урок» — проходит с помощью технологий видеоконференций, но самое главное, что — ученики и студенты по всей стране — в классах и аудиториях. 1-е сентября, несмотря на все опасения, получилось «настоящим»!

И такая картина сегодня у всех учебных заведений России! Миллионы семей проснулись с одной и той же мыслью: «Снова пора в школу!». Хотя еще три месяца назад в этом могли быть сомнения. Но коварный коронавирус удалось победить, школы и университеты снова работают. Есть масса новаций: отдельный кабинет, закрепленный за каждым классом или группой, «веерное расписание» звонков и так далее, и все-таки есть истинные, непреходящие ценности. Память поколений о Великой Победе, 75-летие которой мы отмечаем весь этот год, год «Памяти и славы».

«Знаете иногда может показаться, что вообще это уже не так важно. Ведь это было так давно, 75 лет назад. Это вообще не связано с сегодняшней жизнью никак. Это может уже вообще не интересно. Уверяю вас это абсолютно не так. Почему?

Потому что после Второй мировой войны был создан тот мир и порядок те правила, по которым и в рамках которых мы живем сегодня. И кому-то после окончания холодной войны. А после горячей Второй мировой, очень жестокой войны, к сожалению, началась и холодная война — противоборства между разными странами. Кому-то показалось, что после мировой войны они оказались победителями, они считают себя исключительными. Они полагают, что нужно поменять порядок возникший после Второй мировой войны и, поэтому, для того чтобы создать условия для этих перемен, нужно немного переделать, переписать то, что было в истории на самом деле.

Тех людей, которые во время войны сотрудничают с врагом, их как известно, вот Виктория Борисовна как преподаватель истории знает, называют и называли всегда и везде коллаборационистами. Но тех, кто сегодня соглашается с инициаторами переписи истории, вполне можно назвать коллаборационистами сегодняшнего дня. Такие люди есть всегда и везде и будут. У них разные мотивы, сейчас не будем вдаваться в эти детали. Важно только понимать, что это очень актуально сегодня.

Мы обязаны знать и помнить людей отстоявших свободу нашей земли. Помнить события страшных военных лет, это наш долг перед павшими, перед семейной историей и наша обязанность перед нынешними и будущими поколениями. Вы должны помнить для того чтобы ужас нацизма, трагедия войны больше никогда не повторялись», — подчеркнул Владимир Путин.

Школьница Лилия Глушко из Крыма рассказала президенту о своей личной патриотической акции — возращение имен без вести пропавших солдат Великой Отечественной.

«75 лет мои родственники пытались отыскать след моих без вести пропавших дедов. Мне удалось», — сообщила девочка.

«Это замечательный пример. Пример того, как сегодняшние молодые люди такие, как вы, решаете задачи, без всякого сомнения, государственной важности. Вот сохранения памяти эта задача абсолютно государственной важности для того чтобы опираюсь на эту память и на нашу героическую историю уверенно двигаться вперед. В будущее», — заявил президент.

Они все — от Крыма до Камчатки смотрят или слушают этот открытый урок в своих классах, но все равно не дают покоя постоянно обновляемые, в том числе и в соцсетях, слухи о возможном новом переходе на «дистанционку».

«Владимир Владимирович, сейчас очень много говорят о том, что раз получилось дистанционно, получилось неплохо, то и в этом году будет так или частично, правда или нет?» — с волнением спрашивает Ксения Кисель.

«Хорошо, Ксюш, садись. пожалуйста. Прежде всего хочу обратить внимание на то, что нам в целом во всей стране и в школах, и в вузах, и в средних удалось это сделать. Это говорит о том, что у нас в общем и целом страна оказалась готова к тому, чтобы немножко еще подтолкнуть этот процесс и быть готовым к тем вызовам, перед которыми мы отказались в результате внезапно возникшей пандемии. То есть технологически мы оказались готовы с точки зрения подготовки кадров, у нас все получилось. Это значит, что у нас еще много над чем работать. Но это говорит о том, что мы, у нас все-таки не только, как некоторые пытаются нас представить, а это страна с ярко выраженными новыми технологическими возможностями», — пояснил президент.

И все-таки к главной теме открытого урока «Помнить — значит знать» Владимира Путина возвращает, пожалуй, самое непривычное — для обычных школьников, но совершенно верное по-военному обращение от курсанта нового Калининградского филиала Нахимовского военно-морского училища.

«Товарищ Верховный главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации. В современном мире существует большая проблема искажения исторических фактов. Для меня очень важно, чтобы никто и никогда не забыл», — четко рапортует курсант Владимир Лапшин.

«Спасибо, Володя. Я прежде всего хочу поздравить тебя и всех твоих товарищей с тем, что вы приступили к учебе в новом филиале Нахимовского училища и таким образом вы закончили создание филиалов Нахимовского училища на всех рос флотах. Я уже во вступительном слове говорил о том, что в современном мире, к сожалению, мы видим попытки переписать эту историю и связано это не с историей, а с сегодняшним днем. С тем, чтобы создать условия для изменения тех правил жизни, которые возникли после Второй мировой войны и после Великой Отечественной войны. Создать предпосылки для этих изменений. Вот для чего предпринимаются попытки переписать эту историю.

И кто-то забывает, что именно фашистская Германия напала на Советский Союз ранним утром 22 июня 1941 года, а не наоборот. Кто-то забывает, что свыше 80% техники и живой силы противника Красная армия перемолола на Восточном фронте. Кто-то забывает, кто брал штурмом Берлин это были Советские войска. А мы этого с вами не должны забыть никогда и не забудем никогда. И не позволим никому это забыть», — подчеркнул президент.

Калининградские нахимовцы очень ждут Владимир Путина в гости, школьники из Кировской области готовы рассказать о своем опыте работы в отраде памяти, где только в рамках одной вахты они нашли тела 14-ти героев войны. Московские любители киберспорта просили президента сыграть с ними в танчики на турнире в школе, а все вместе — сразу после того, как этот открытый урок завершился, начали готовиться к следующему — уже настоящему, по расписанию, в рамках стартовавшего учебного года.