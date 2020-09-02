Задержаны подозреваемые в зверском убийстве 100-летнего ветерана из Башкирии

Правоохранительные органы Республики Башкирия задержали подозреваемых в зверском убийстве 100-летнего ветерана из села Леуза Ивана Несмеянова, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в администрации Кигинского района.

Отмечается, что предполагаемыми злоумышленниками являются житель Башкирии — бывший сотрудник силовых структур и уроженец соседней области. По некоторым данным, часть похищенного у ветерана имущества изъята. Региональный Следственный комитет пока не предоставил официальных комментариев относительно расследования расправы над фронтовиком.

О разбойном нападении и убийстве 100-летнего ветерана Ивана Несмеянова стало известно 9 июля. Дело вызвало огромный резонанс в обществе. По предварительной версии следствия, фронтовик погиб во время ограбления. Местные жители утверждают, что почтенного жителя села пытали. По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование находится на личном контроле руководителей полиции и Следственного комитета России.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео из квартиры зверски убитого в Башкирии 100-летнего ветерана.