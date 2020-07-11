Видео из квартиры зверски убитого в Башкирии 100-летнего ветерана

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Алина Потёмкина
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Предварительно, злоумышленники расправились с фронтовиком во время ограбления.

Фото, видео: ВКонтакте @id306580157; СК РФ

В Башкортостане следователи устанавливают обстоятельства убийства 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Видеозапись следственно-оперативных мероприятий в квартире покойного опубликовало ведомство.

На кадрах видно, что сотрудники Следственного комитета обследуют жилье фронтовика.

«Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий с целью установления всех обстоятельств совершенных преступлений и лиц, причастных к его совершению», — говорится в сообщении ведомства.

Разбойное нападение и убийство 100-летнего ветерана Ивана Несмеянова случилось в селе Леуза Кигинского района Башкирии. О нем стало известно 9 июля. Как писал ранее 5-tv.ru, дело вызвало огромный резонанс в обществе. По предварительной версии следствия, фронтовик погиб во время ограбления. Местные жители утверждают, что почтенного жителя села пытали. По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование находится на личном контроле руководителей полиции и Следственного комитета России.

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