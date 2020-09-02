Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы к 75-летию окончания Второй мировой войны
Данные о боях за Манчжурию, Сахалин и Курильские острова можно увидеть на сайте ведомства в специальном разделе.
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Фото, видео: ТАСС / Редькин Марк; 5-tv.ru
Исполняется 75 лет со дня окончания Второй мировой войны. Финальной точкой самого кровавого противостояния в истории человечества стало подписание акта о капитуляции Японии.
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