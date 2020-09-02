Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы к 75-летию окончания Второй мировой войны

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Данные о боях за Манчжурию, Сахалин и Курильские острова можно увидеть на сайте ведомства в специальном разделе.

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Фото, видео: ТАСС / Редькин Марк; 5-tv.ru

Исполняется 75 лет со дня окончания Второй мировой войны. Финальной точкой самого кровавого противостояния в истории человечества стало подписание акта о капитуляции Японии.

О том, какой ценой далась победа и освобождение Дальнего Востока от японских войск можно узнать на сайте Министерства обороны. В специальном разделе впервые опубликованы секретные документы о боях за Манчжурию, Сахалин и Курильские острова.

Приказы, донесения, наградные листы. Рассказы очевидцев о зверствах японских захватчиков, массово уничтожавших мирное население Китая. О живых минных полях из солдат-камикадзе. И, конечно, о подвигах советских солдат.

Ну, а в Петербурге памятную дату решили отметить уникальным шоу беспилотников. Его репетиция прошла этой ночью. Это самое масштабное в мире представление по количеству дронов, синхронно создающих различные фигуры. Около двух тысяч светящихся квадрокоптеров нарисуют в ночном небе символы Победы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минобороны показало учения «Океанский щит», снятые с борта всплывшей у Аляски подлодки.

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