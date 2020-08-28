Минобороны показало учения «Океанский щит», снятые с борта всплывшей у Аляски подлодки

Министерство обороны РФ опубликовало видео учений «Океанский щит», снятое с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки «Омск».

На кадрах видно, как экипаж подводного крейсера готовится к пуску противокорабельной ракеты «Гранит». Для этого судно совершает срочное погружение, после чего раздается залп.

Появление российского судна «Омск» у берегов Аляски произвело неизгладимое впечатление на американских рыбаков. Они доложили о происшествии военному командованию США, однако выяснилось, что подлодка не нарушает нормы морского права. Несмотря на это, за судном было установлено наблюдение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как оценил реакцию США на российскую подлодку капитан первого ранга Игорь Британов.