Минобороны показало учения «Океанский щит», снятые с борта всплывшей у Аляски подлодки

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Алина Потёмкина
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На кадрах видно подготовку экипажа корабля к ракетному залпу.

Минобороны показало учения «Океанский щит», снятые с борта всплывшей у Аляски подлодки

Фото: Alex omen / wikimedia.org

Министерство обороны РФ опубликовало видео учений «Океанский щит», снятое с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки «Омск».

На кадрах видно, как экипаж подводного крейсера готовится к пуску противокорабельной ракеты «Гранит». Для этого судно совершает срочное погружение, после чего раздается залп.

Появление российского судна «Омск» у берегов Аляски произвело неизгладимое впечатление на американских рыбаков. Они доложили о происшествии военному командованию США, однако выяснилось, что подлодка не нарушает нормы морского права. Несмотря на это, за судном было установлено наблюдение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как оценил реакцию США на российскую подлодку капитан первого ранга Игорь Британов.

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