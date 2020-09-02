Карантин из-за коронавируса заставил американского актера Ченнинга Татума сменить привычный образ и примерить крылья феи. Необычным снимком в окружении плюшевых единорогов он поделился с 17-миллионной аудиторией своего блога в Instagram.

«Не знаю, как у вас, а у меня карантин проходит странно. Я обнаружил себя в комнате семилетней дочки и в итоге открыл своего внутреннего ребенка», — написал он.

Оказалось, за время пандемии Татум успел написать детскую книжку под названием «Единственная и неповторимая Спаркелла». Он вдохновлялся историей своего отцовства, когда писал рассказ для дочки Эйверли от брака с бывшей женой Дженной Дуан.

«Я создал ее для моей малышки. И, похоже, открыл маленькую девочку в самом себе», — пошутил Татум

Instagram @channingtatum

Подписчики актера позитивно встретили и его образ, и новости о новом увлечении.

«Идеально!»;

«Не могу дождаться, когда закажу ее для своих дочек!»;

«Ты просто отличный отец», — написали они.

Ченнинг Татум и Дженна Дуан встретились в 2006 году на съемках фильма «Шаг навстречу». Они поженились и почти десять лет прожили в браке, став родителями чудесной дочки. Но в 2018 пара объявила о разводе. Татум стал встречаться с певицей Джесси Джей, а потом и Дуан нашла себе нового возлюбленного. Теперь она стала матерью и готовится к свадьбе, а вот Татум снова одинок.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшая жена Ченнинга Татума снова выходит замуж.