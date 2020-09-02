Ченнинг Татум в образе феи с крылышками открыл в себе новые таланты — фото
Брутальный актер написал детскую книжку для девочек.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people via www.imago; Instagram @channingtatum
Карантин из-за коронавируса заставил американского актера Ченнинга Татума сменить привычный образ и примерить крылья феи. Необычным снимком в окружении плюшевых единорогов он поделился с 17-миллионной аудиторией своего блога в Instagram.
«Не знаю, как у вас, а у меня карантин проходит странно. Я обнаружил себя в комнате семилетней дочки и в итоге открыл своего внутреннего ребенка», — написал он.
Оказалось, за время пандемии Татум успел написать детскую книжку под названием «Единственная и неповторимая Спаркелла». Он вдохновлялся историей своего отцовства, когда писал рассказ для дочки Эйверли от брака с бывшей женой Дженной Дуан.
«Я создал ее для моей малышки. И, похоже, открыл маленькую девочку в самом себе», — пошутил Татум
Подписчики актера позитивно встретили и его образ, и новости о новом увлечении.
«Идеально!»;
«Не могу дождаться, когда закажу ее для своих дочек!»;
«Ты просто отличный отец», — написали они.
Ченнинг Татум и Дженна Дуан встретились в 2006 году на съемках фильма «Шаг навстречу». Они поженились и почти десять лет прожили в браке, став родителями чудесной дочки. Но в 2018 пара объявила о разводе. Татум стал встречаться с певицей Джесси Джей, а потом и Дуан нашла себе нового возлюбленного. Теперь она стала матерью и готовится к свадьбе, а вот Татум снова одинок.
Ранее 5-tv.ru писал, что бывшая жена Ченнинга Татума снова выходит замуж.
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