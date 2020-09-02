Актер и телеведущий Игорь Верник получил травму

Актер и телеведущий Игорь Верник обратился в одну из московских больниц за помощью 1 сентября. Дело в том, что мужчина повредил мениск.

Он прошел полное обследование и был отпущен домой.

Однако, как стало известно 5-tv.ru, актеру предстоит еще раз навестить врачей — ему необходимо будет сделать детальные снимки поврежденного колена.

Что именно стало причиной травмы, пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что архивный снимок Игоря Верника с беременной бывшей супругой взорвал сеть.