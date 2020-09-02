Актер и телеведущий Игорь Верник получил травму
| Нюра Незванова Шоу-бизнес 72
Шоумену потребовалась помощь медиков.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Актер и телеведущий Игорь Верник обратился в одну из московских больниц за помощью 1 сентября. Дело в том, что мужчина повредил мениск.
Он прошел полное обследование и был отпущен домой.
Однако, как стало известно 5-tv.ru, актеру предстоит еще раз навестить врачей — ему необходимо будет сделать детальные снимки поврежденного колена.
Что именно стало причиной травмы, пока неизвестно.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что архивный снимок Игоря Верника с беременной бывшей супругой взорвал сеть.
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