Актер и телеведущий Игорь Верник получил травму

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Нюра Незванова
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Шоумену потребовалась помощь медиков.

Актер и телеведущий Игорь Верник получил травму

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Актер и телеведущий Игорь Верник обратился в одну из московских больниц за помощью 1 сентября. Дело в том, что мужчина повредил мениск.

Он прошел полное обследование и был отпущен домой.

Однако, как стало известно 5-tv.ru, актеру предстоит еще раз навестить врачей — ему необходимо будет сделать детальные снимки поврежденного колена.

Что именно стало причиной травмы, пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что архивный снимок Игоря Верника с беременной бывшей супругой взорвал сеть.

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