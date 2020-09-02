Мишустин совершит визит в Минск 3 сентября — Лавров

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Василий Заика
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Глава российского МИД отметил, что на Смоленской площади поддерживают высокую динамику взаимодействия обеих стран.

Мишустин совершит визит в Минск 3 сентября — Лавров

Фото: ТАСС / Астафьев Александр

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с белорусским коллегой Владимиром Макеем рассказал о предстоящем визите в Минск главы российского правительства Михаила Мишустина. По словам главы внешнеполитического ведомства, премьер-министр России прибудет в столицу Белоруссии уже 3 сентября.

«Буквально завтра предстоит визит в Минск председателя правительства России Михаила Мишустина», — сказал Сергей Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что соседняя республика является союзником России. Сергей Лавров добавил, что на Смоленской площади поддерживают высокую динамику взаимодействия обеих стран по линии президентов и внешнеполитических ведомств. Министр отметил, что главы правительств РФ и Белоруссии поддерживают постоянный контакт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и Лукашенко встретятся в Москве в ближайшее время.

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