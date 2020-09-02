Лавров рассказал, когда встретятся Путин и Лукашенко

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с белорусским коллегой Владимиром Макеем заявил, что встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в Москве в ближайшее время.

«Объявлено, что в ближайшие пару недель состоится и встреча президентов двух стран в российской столице», — сказал Сергей Лавров.

В свою очередь, глава белорусского МИД Владимир Макей поблагодарил министра иностранных дел РФ за выдержанную и четкую позицию Москвы относительно ситуации в республике.

«Я бы хотел выразить признательность российской стороне за выдержанную, грамотную и четкую реакцию на события, которые разворачивались и разворачиваются в Белоруссии», — сказал Владимир Макей.

Волна акций протеста захлестнула республику после выборов президента, состоявшихся 9 августа. В борьбе за пост президента республики победу уже в шестой раз одержал действующий лидер Александр Лукашенко. Глава республики заручился поддержкой 80,1% избирателей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в МИД РФ отреагировали на санкционные угрозы США из-за Белоруссии.