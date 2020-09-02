Кто виноват в уничтожении природного заповедника «Утриш» на Черном море?

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150 гектаров реликтового леса в результате пожара превратились в пепелище.

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Фото, видео: РИА Новости / Георгий Зимарев; 5-tv.ru

Природный заповедник «Утриш» на Черном море могут навсегда закрыть для туристов — с таким предложением выступил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Пожар, который устроили отдыхающие, практически полностью уничтожил реликтовый лес. 150 гектаров превратились в пепелище — на восстановление, по оценкам специалистов, уйдет как минимум 100 лет. Но под следствием оказались не туристы, а директор заповедника. Следователи считают, руководство больше заботилось о заработке на отдыхающих, а не о технике безопасности.

Корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Сергеев попытался разобраться, кто виноват. Подробности в репортаже.

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