Какое смягчение ограничений по коронавирусу ждет петербуржцев с 12 сентября?

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Соответствующее постановление подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

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Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru

Петербург смягчает карантинные ограничения. С 12 сентября в культурной столице заработают городские театры, кинотеатры и фуд-корты. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Также разрешается проведение любых спортивных, культурных, массовых и публичных мероприятий для людей старше 18 лет. Снимаются ограничения и для санаторно-курортных организаций. Свои двери для постояльцев откроют пансионаты, дома отдыха и детские лагеря.

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