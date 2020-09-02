Какое смягчение ограничений по коронавирусу ждет петербуржцев с 12 сентября?
Соответствующее постановление подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.
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Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru
Петербург смягчает карантинные ограничения. С 12 сентября в культурной столице заработают городские театры, кинотеатры и фуд-корты. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
Также разрешается проведение любых спортивных, культурных, массовых и публичных мероприятий для людей старше 18 лет. Снимаются ограничения и для санаторно-курортных организаций. Свои двери для постояльцев откроют пансионаты, дома отдыха и детские лагеря.
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