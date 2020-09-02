Какое смягчение ограничений по коронавирусу ждет петербуржцев с 12 сентября?

Петербург смягчает карантинные ограничения. С 12 сентября в культурной столице заработают городские театры, кинотеатры и фуд-корты. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Также разрешается проведение любых спортивных, культурных, массовых и публичных мероприятий для людей старше 18 лет. Снимаются ограничения и для санаторно-курортных организаций. Свои двери для постояльцев откроют пансионаты, дома отдыха и детские лагеря.