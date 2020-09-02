Дождь из бумаг, телефонов и ноутбуков обрушился на одну из улиц в Москве

Дождь из бумаг, ноутбуков и мобильных телефонов обрушился на одну из улиц Москвы. Таким образом мошенники пытались избавиться от улик, когда к ним нагрянули оперативники.

По версии следствия, мошенники имеют отношение к незаконной банковской деятельности и выводу средств за границу. Предположительно, речь идет о нескольких миллиардах рублей. Изъято полторы тысячи банковских карт, компьютерная техника, мобильные телефоны и документы с реквизитами двухсот компаний.

Имеют ли фирмы отношение к отмыванию денег, предстоит разобраться следователям. Задержано четыре человека.