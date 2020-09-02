Дождь из бумаг, телефонов и ноутбуков обрушился на одну из улиц в Москве
Подпольные банкиры-мошенники таким образом пытались избавиться от улик при задержании.
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Фото, видео: ТАСС / Евгений Разумный; 5-tv.ru
Дождь из бумаг, ноутбуков и мобильных телефонов обрушился на одну из улиц Москвы. Таким образом мошенники пытались избавиться от улик, когда к ним нагрянули оперативники.
По версии следствия, мошенники имеют отношение к незаконной банковской деятельности и выводу средств за границу. Предположительно, речь идет о нескольких миллиардах рублей. Изъято полторы тысячи банковских карт, компьютерная техника, мобильные телефоны и документы с реквизитами двухсот компаний.
Имеют ли фирмы отношение к отмыванию денег, предстоит разобраться следователям. Задержано четыре человека.
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