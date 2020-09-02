Довела! Житель Омска выбросил возлюбленную в мусорный бак — видео

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Василий Заика
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Кадры семейной драмы, разыгравшейся на одной из городских улиц, бурно обсуждают пользователи сети.

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Фото, видео: ТАСС / Сорокин Донат; Вконтакте @region_omsk55

Житель Омска выбросил возлюбленную в мусорный бак во время ссоры. Как сообщают в социальных сетях очевидцы, семейная драма разыгралась на одной из городских улиц и попала в объектив камеры пользователя.

На кадрах, снятых из окна, видно, как молодой человек неспешно идет среди припаркованных автомобилей. За ним следует растрепанная девица, которая изрыгает в его адрес нецензурные проклятья.

«А я в тебя, ****, верила…!» — кричит возлюбленная парня.

В определенные моменты накал страстей чувствуется даже по эту сторону экрана. Кажется, что житель Омска может вот-вот ударить свою пассию. Молодой человек несколько раз пытается отойти от подруги, но она настигает его с новой порцией гневных тирад.

Когда, предположительно, терпению омича приходит конец, он хватает девушку, подносит к мусорному баку и бросает внутрь. Сначала парень уходит подальше, но вскоре возвращается и снимает дрыгающую ногами в контейнере возлюбленную. Жительница Омска бодро покидает «временное убежище» и все начинается сначала.

«Прикольные товарищи», — написал под видео один из юзеров.

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