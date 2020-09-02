Представителем Netflix в России станет Национальная Медиа Группа

Национальная Медиа Группа (НМГ) объявила о подписании соглашения о партнерстве с американским стриминговым сервисом Netflix в России, пишут «Известия». Согласно достигнутым договоренностям, крупнейший медиахолдинг будет являться оператором платформы в РФ.

По словам генерального директора НМГ Ольги Паскиной, в настоящий момент проводится полная локализация сервиса.

«Эта сделка является частью реализации стратегии НМГ по достижению лидерских позиций в цифровом и контентном сегментах в России», — сказала топ-менеджер.

В рамках действующего соглашения к концу 2020 года у Netflix появится интерфейс на русском языке. Большинство фильмов и сериалов будут доступны российским пользователям с субтитрами или дубляжем. Помимо прочего, на платформе будут выложено порядка 100 созданных в РФ проектов.

Национальная Медиа Группа уже представлена на рынке онлайн-кинотеатров в России с сервисом more.tv. Кроме того, медиахолдинг является российским партнером международных брендов Discovery, Sony и Viasat.

Faacebook / Национальная Медиа Группа

В НМГ отметили, что подписание соглашения с Netflix стало логичным продолжением международного сотрудничества и полностью отвечает заявленной ранее стратегии развития холдинга.

Netflix — американская развлекательная компания — поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа. На данный момент локальные версии сервиса уже запущены более чем в 30 странах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Национальная Медиа Группа запустила проект по поддержке малого и среднего бизнеса.