СК предъявил обвинение экс-губернатору Фургалу в организации убийства

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Нюра Незванова
Срочная новость 65

Бывший губернатор Хабаровского края не признал свою вину.

СК предъявил обвинение экс-губернатору Фургалу в организации убийства

Фото: ТАСС / Новодережкин Антон

Тема:
Арест Сергея Фургала

Следственный комитет предъявил обвинение экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. По версии следствия, экс-глава региона организовал убийство предпринимателя Евгения Зори.

Вместе с тем бывший губернатор заявил, что свою вину в содеянном не признает.

Ранее экс-деловой партнер Сергея Фургала Николай Мистрюков признал свою вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение со следствием. Он заявил, что Фургал является одним из организаторов убийства и покушения на хабаровских бизнесменов Олега Булатова и Александра Смольского.

В настоящий момент Мистрюков — единственный из задержанных по делу Фургала, кто согласился сотрудничать со следствием.

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