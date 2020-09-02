СК предъявил обвинение экс-губернатору Фургалу в организации убийства
Бывший губернатор Хабаровского края не признал свою вину.
Фото: ТАСС / Новодережкин Антон
Следственный комитет предъявил обвинение экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. По версии следствия, экс-глава региона организовал убийство предпринимателя Евгения Зори.
Вместе с тем бывший губернатор заявил, что свою вину в содеянном не признает.
Ранее экс-деловой партнер Сергея Фургала Николай Мистрюков признал свою вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение со следствием. Он заявил, что Фургал является одним из организаторов убийства и покушения на хабаровских бизнесменов Олега Булатова и Александра Смольского.
В настоящий момент Мистрюков — единственный из задержанных по делу Фургала, кто согласился сотрудничать со следствием.
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