СК предъявил обвинение экс-губернатору Фургалу в организации убийства

Следственный комитет предъявил обвинение экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. По версии следствия, экс-глава региона организовал убийство предпринимателя Евгения Зори.

Вместе с тем бывший губернатор заявил, что свою вину в содеянном не признает.

Ранее экс-деловой партнер Сергея Фургала Николай Мистрюков признал свою вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение со следствием. Он заявил, что Фургал является одним из организаторов убийства и покушения на хабаровских бизнесменов Олега Булатова и Александра Смольского.

В настоящий момент Мистрюков — единственный из задержанных по делу Фургала, кто согласился сотрудничать со следствием.