«Статуэтка»: Салтыкова похвасталась стройным телом в прозрачном купальнике
Певица продемонстрировала наряд, в котором собирается встречать бабье лето.
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Фото, видео: Instagram @irinasaltykova_official
Певица Ирина Салтыкова, которую давно окрестили «Памелой Андерсон российской эстрады», не перестает впечатлять фанатов своей точеной фигуркой.
В своем микроблоге в Instagram она опубликовала довольно откровенный снимок в прозрачном «умном» купальнике. Материал пропускает солнечные лучи и на пляже можно загорать прямо в нем, похвасталась звезда. Именно этим она и планирует заняться в теплые дни наступающего бабьего лета.
Исполнительница хита «Серые глаза» также поинтересовалась у фолловеров, какие наряды они подготовили для теплых дней осени, но, судя по комментариям, мало кого заинтересовало обсуждение деталей гардероба, после увиденной фотографии певицы.
Фолловеры принялись восторгаться стройным телом и прекрасной внешностью 54-летней Салтыковой.
«Она остановила время?»;
«Всегда на 18 лет»;
«Ирина, откуда вы такая на свете?!» — написали фанаты.
Растаявшая от похвалы знаменитость ответила поклонниками несколькими комментариями с благодарностью и еще раз отметила, как она их любит.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда «Ворониных» Екатерина Волкова эмоционально простилась с Клюевым, назвав его «папой».
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