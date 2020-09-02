«Называли вас „папа“»: звезда «Ворониных» Волкова эмоционально простилась с Клюевым

Актриса Екатерина Волкова написала в своем блоге в Instagram печальный пост в память о скончавшемся Борисе Клюеве. Десять лет они играли вместе в сериале «Воронины», и проститься с экранным свекром ей было очень нелегко.

Волкова назвала Клюева дорогим и любимым наставником, учителем, другом и советчиком. Она поблагодарила его за все годы, что он был рядом.

«Приходя на съемку, мы вас все называли папа, и вы улыбались. Не хочу верить, но это правда. Летите и будьте с нами там, наверху, я вас очень люблю», — написала она.

Instagram @volkovihome

К переживаниям актрисы присоединились и ее многочисленные подписчики. Актера Бориса Клюева и его героя, Николая Петровича Воронина, знали и любили даже те, кто почти не смотрит телевизор.

«Не могу поверить, что его больше нет»;

«Пусть земля ему будет пухом»;

«Египетская сила»;

«Ушел наш Николай Петрович. Скорбим», — написали они в комментариях под эмоциональным постом.

Последние десять лет Борис Клюев играл в ситкоме «Воронины». Ремейк американской комедии «Все любят Реймонда» полюбился российским зрителям.

Последние годы он боролся с онкологией. Актер умер в Москве в День знаний. Гендиректор СТС, где шли «Воронины», уже выразил свои соболезнования родным Бориса Клюева. Прощание с покойным пройдет в Малом театре.

Ранее 5-tv.ru писал про творческий путь Бориса Клюева.