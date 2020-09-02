В Ростовской области полыхают порядка 20 дачных домов — видео
Крупный лесной пожар зафиксирован в Белокалитвинском районе.
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Фото, видео: ТАСС; 5-tv.ru
В Ростовской области огнем охвачены 20 домов, находящихся на территории садового товарищества «Пионер», сообщили в региональном главке МЧС.
Лесной пожар площадью 2 га был зафиксирован вблизи хутора Богатов Белокалитвинского района. Огонь уже успел перекинуться на жилые дома. Около 100 местных жителей в оперативном порядке были эвакуированы из населенного пункта.
Для тушения возгорания на место происшествия прибыли 26 пожарных, 8 единиц техники. В целях недопущения перехода огня на близлижащий поселок Дубны, к месту тушения вылетел вертолет Ми-8.
Кроме крупного пожара в Белокалитвинском районе сухая ветреная погода и несоблюдение требований пожарной безопасности стали причиной возгораний еще в трех районах области Каменском, Тарасовском, Красносулинском.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатор Краснодарского края заявил, что в пожарах на Кубани виноваты туристы.
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