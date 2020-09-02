ТОП-7 пар по знаку зодиака, отношения которых заканчиваются катастрофой

О совместимости разных знаков помнят все и не забывают ее проверять, пусть отношения только начинают наклевываться. Но мало кто знает, что для союзов существуют и «антипрогнозы», составленные астрологами. Они уверяют, что эти зодиакальные союзы обернутся для их представителей настоящим провалом и травмой в личной жизни.

Рак и Водолей

На первых парах отношения в этой паре романтичны и притягательны, порой даже чересчур, что вскоре чувства партнеров друг к другу «умирают». Прямота и властность Водолея часто страшит и обижает Рака. Конфликты в союзе обычно связаны с различиями в досуге этих знаков. Домашние Раки не могут понять желания вместо совместного вечера с фильмом и попкорном поехать на шумную вечеринку к друзьям.

Лев и Телец

Эту пару погубят упрямые характеры обоих и неумение идти на уступки. Страсть этих сильных знаков быстро угасает, обличая все проблемы отношений, преодолеть которые способна только искренняя любовь, если же ее нет — в паре не обойдется без скандалов с битьем посуды.

Рыбы и Близнецы

Инициатором расставания в этой паре вероятнее станет знак Близнецы, именно они скорее охладеют к слишком мягким, мечтательным Рыбам. Кроме этого, оба знака зодиака совершенно не хотят брать на себя ответственность и упрекают в этом друг друга.

Овен и Рак

Натуры с тонкой душевной организаций — Раки обычно страдают под гнетом напористых, властных, порой грубых Овнов. В начале отношений вторых привлекает загадочность Раков, но как только они полноценно открываются и доверяются Овнам, они теряют интерес. Отношения заканчиваются разбитым сердцем Рака.

Скорпион и Лев

Оба этих знака слишком властны и не могут поделить между собой главенство в отношениях. В таком союзе будет слишком много эмоций, и далеко не всегда положительных. Вспыльчивый Скорпион быстро выходит из себя, а нетерпеливый Лев только подливает масла в огонь ссоры.

Стрелец и Козерог

У представителей этой пары слишком разные взгляды на жизнь, на ценности и отношение к деньгам. Стрельцы стараются выбирать более финансово независимого партнера, а Козероги в свою очередь относятся к финансам и жизненным трудностям слишком легко.

Водолей и Дева

Это один из самых опасных для отношений союз, его представители не могут ужиться под одной крышей. Именно быт убьет чувства в этой паре. Дева ценит комфорт, порядок и уют, тогда как Водолей совершенно не способен практично и ответственно подходить к вопросам совместной жизни.

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